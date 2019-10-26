الحويج يعرض رؤية المؤقتة لبعد “تحرير طرابلس”

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج على هامش أعمال القمة (الروسية – الإفريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا تحت عنوان “الأزمة الليبية و آفاق الحل”.

ووفق بيان لـ”خارجية المؤقتة” فقد أوضح الحويج في كلمة آثار الأزمة الليبية على دول المنطقة، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود التي تقوم بها الحكومة المؤقتة والجيش الوطني لإِحلال السلام والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لسيادة “السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه الحكومة الليبية المؤقتة والجيش”.

كما تطرق الحويج للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، موضحا رؤية “المؤقتة” لما بعد تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الوفاق وبعض الدول، مشددا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجانب الليبي والروسي من أجل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة لهما.

وفي ذات السياق، سلم الوزير ملفا متكاملا عن رؤية الحكومة المؤقتة لما بعد “تحرير طرابلس” والإجراءات والقرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب الليبي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات المسلحة في طرابلس والتي دفعت بدورها الجيش الوطني للتحرك لتخليص العاصمة من المسلحين.

وفي ختام الاجتماع تم عرض شريط وثائقي يوثق جرائم الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة مثل غرغور والقبة والكويفية وبراك الشاطئ وتازربو وبني وليد وآخرها غريان وغيرها.

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