أهالي البوانيس يطالبون نوّاب الجنوب بالعودة لمناطقهم

طالب أهالي بلدية وادي البوانيس ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بالشأن العام، بعودة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، إلى مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، لتوضيح ما صرح به رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني حول 30 مليون التي تم صرفها للمنطقة الجنوبية.

وجاء هذا خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها أهالي البلدية، أمام محكمة البوانيس الجزئية، التي طالبوا فيها بصرف المليار دينار المخصص لفزان، والتي أعلنت عنها حكومة الوفاق، في الفترة الماضية.

وحمّلت الوقفة الاحتجاجية، الجهات التشريعية والتنفيذية والنائب العام، مسؤولية الكشف عن المخصصات التي تم صرفها لفزان، من سنة 2012 وحتى اليوم، مؤكدين على انهم سيتخدون خطوات تصعيدية، في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة.

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