المتوسط:

كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن استهداف السلاح الجوي لمجموعة أهداف بمحورطريق المطار طرابلس وكوبري الفروسية.

وكانت الغرفة قد أعلنت عن استهداف منطقة السدادة ومعيتيقة نتج عنها تدمير آليات تابعة للجماعات المسلحة.

