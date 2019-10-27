بوالخطابية يطالب أهالي طبرق المحافظة على إشارات المرور

طالب رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، المواطنين بالمدينة بضرورة المحافظة على إشارات المرور، التي تم تركيبها في شوارع المدينة من أجل تنظيم الحركة المرورية.

وأهاب بوالخطابية، بالمحافظة على الأشجار التي تم زراعتها في الطرقات والتي تضفي المنظر الجمالي للمدينة.

وتأتي هذه المطالبة، بعد أن أعلن المجلس التسييري طبرق، أن الاعتداءات على إشارات المرور، تكررت في الفترة الأخيرة، إضافة إلى قلع الأشجار التي قامت البلدية برزاعتها في أحياء المدينة.

وكانت بلدية طبرق، قد عمِلت على تنظيم جزيرة حي الزهور، عبر تشجيرها وتعشيبها، ضمن أعمالها التي بدأت بها منذ فترة، داخل المدينة.

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