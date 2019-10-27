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انطلاق ورشة عمل حول تنمية القدرات بمشاركة 16 بلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت طرابلس انطلاق ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية، برعاية وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، وبحضور عمداء ووكلاء 16 بلديـة من البلديات المستهدفة من المشروع.

وناقشت الورشة مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي، وتقديم المنهجية الفنية لتقييم القدرات وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات، الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتية، إضافة إلى سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وامكانياتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها بخلق برامج تدريب القدرات البشرية.

ومن المتوقع أن تنتج الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وضع واعتماد خطة عمل تنفيذية لمشروع تنمية القدرات المؤسسية للبلديات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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