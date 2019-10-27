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مسؤول عسكري يكشف أبرز التطورات الميدانية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول عسكري بارز في الجيش الوطني، إن معركة الجيش النهائية في طرابلس، اقتربت بشكل كبير، وأن لحظة الدخول لقلب العاصمة، باتت قريبة، بعد التغيير الجذري لوحدات الجيش في محاور القتال.

وأوضح المسؤول لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الجيش نجح في إبعاد المجموعات المسلحة عن مطار طرابلس الدولي، بعد محاولاتها الفاشلة في السيطرة عليه، الفترة الماضية.

وأشار المسؤول العسكري، في تصريحه، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش، والتي كان آخرها قبل يوم، في منطقتي “الأحياء البرية والكزيرما” جنوب طرابلس، نجحت في السيطرة عليها لكونها مواقع هامّة، كانت المجموعات المسلحة تحرص على عدم خسارتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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