مسؤول عسكري يكشف أبرز التطورات الميدانية في طرابلس

كشف مسؤول عسكري بارز في الجيش الوطني، إن معركة الجيش النهائية في طرابلس، اقتربت بشكل كبير، وأن لحظة الدخول لقلب العاصمة، باتت قريبة، بعد التغيير الجذري لوحدات الجيش في محاور القتال.

وأوضح المسؤول لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الجيش نجح في إبعاد المجموعات المسلحة عن مطار طرابلس الدولي، بعد محاولاتها الفاشلة في السيطرة عليه، الفترة الماضية.

وأشار المسؤول العسكري، في تصريحه، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش، والتي كان آخرها قبل يوم، في منطقتي “الأحياء البرية والكزيرما” جنوب طرابلس، نجحت في السيطرة عليها لكونها مواقع هامّة، كانت المجموعات المسلحة تحرص على عدم خسارتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية