الحويج لرئيس الكونغو: للاتحاد الإفريقي دور مهم في حل الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج رئيس الكونغو برازافيل ساسو انغيسو رئيس اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى المعنية بليبيا وذلك على هامش أعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل مشاكل القارة الأفريقية وخاصة الأزمة التي تمر بها ليبيا.

وقام الحويج بتسليم رئيس الكونغو ملفاً يوضح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.

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