الأرصاد: أمطار متفرقة وجريان أودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرص هطول أمطار جيدة من حين لآخر وقد تكون غزيرة على بعض مناطق جنوب غرب البلاد، مع تأثرها بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مصحوب بتبريد مناسب.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الأحد، إلى بقاء الطقس مستقرنسبياً على باقى المناطق، في حين تتسبب الأمطار في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية .

وتتراوح درجات الحرارة القصوي المتوقعة على أغلب مناطق البلاد بين 25 و31 درجة مئوية، ولاتتجاوز 23 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

هطول أمطار جيدة من حين لآخر تصحبها خلايا رعدية، وقد تكون غزيرة على مناطق محدودة، ما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وتشكل السيول وجريان بعض الأودية مع تكون الضباب على بعض مناطق الجبل الغربي. والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، لتصل إلى 30 درجة مئوية على سرت.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 ، بينما تكون بين 21 و25 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

ا لجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

فرصة هطول أمطار متفرقة من تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق الجفرة والحمادة وأوباري وغات. والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30درجة مئوية.

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