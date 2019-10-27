هذه نتائج لقاء خارجية المؤقتة باللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا

عقد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا تحت عنوان (الأزمة الليبية وآفاق الحل) وذلك على هامش اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن وزير الخارجية أوضح خلال الاجتماع آثار الأزمة الليبية على دول المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة والجيش من أجل إِحلال السلام والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لمجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه من الحكومة المؤقتة والجيش والتي تمثل 90% من الأراضي الليبية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح الحويج للجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق وبعض الدول.

وشدد الحويج على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجانب الليبي والروسي من أجل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة لهما.

وسلم الحويج الوزير ملفً متكاملً عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة والإجراءات والقرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب الليبي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في طرابلس والتي دفعت القوات المسلحة للتحرك لتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية المسلحة.

وشدد الحويج على أهمية الاستماع إلى صوت الشعب الليبي عبر ممثليه المنتخبين وهو مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه التي يرأسها عبدالله الثني باعتبارها صاحبة الشرعية القانونية والشعبية والأخلاقية للشعب الليبي دون سواها.

وفي ختام الاجتماع تم عرض شريط وثائقي يوثق جرائم المليشيات في مناطق مختلفة من ليبيا مثل حادثة غرغور والقبة والكويفية وبراك الشاطىء وتازربو وبني وليد وأخرها غريان.

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