نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا يبحث في بنغازي عددا من الملفات

قام نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في ليبيا، جوشوا هاريس، بزيارة إلى بنغازي أمس، لإجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال في طرابلس.

وحسب السفارة الأمريكية، فقد شدد هاريس خلال اجتماعاته، على وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بحاجة الأطراف الليبية الملحة للعمل من خلال العملية السياسية، بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

هذا كما أكد هاريس دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، والمضي قدما في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين.

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