لأول مرة منذ عام 2014.. نائب السفير الأمريكي يزور مدينة بنغازي

ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أمس السبت عن إجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية في مدن شرقي البلاد خلال زيارة هي الأولى منذ 2014 حول وقف الأعمال القتالية بالعاصمة طرابلس.

السفارة الأمريكية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى توجه نائب رئيس البعثة جوشوا هاريس إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، لافتةً إلى إجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال بطرابلس والسعي لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين الذي قضوا جراء هجوم 11 سبتمبر2012 ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

وأكدت السفارة على أن نائب رئيس البعثة هاريس شدد خلال اجتماعاته على وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة الملحة للأطراف الليبية لتخفيف حدة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وأعرب هاريس عن قلق بلاده إزاء الخسائر في أرواح المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

كما جاء في بيان السفارة إلتزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين، مشددةً أن واشنطن لن تدخر الولايات المتحدة أية جهود للعثور على مرتكبي الهجمات ضد الموظفين الأمريكيين في بنغازي وتقديمهم إلى العدالة ضمن الشراكة الأمريكية الليبية لدحر الإرهاب.

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى إنهاء الأعمال العدائية الحالية، ودعم حل سياسي للصراع وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا.