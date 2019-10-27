دبلوماسي أمريكي يتوعد هؤلاء في ليبيا

وصل نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس إلى بنينا بليبيا لإجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس والسعي لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين الذي قضوا جراء هجوم 11 سبتمبر 2012 ضدّ المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى بنينا منذ أن علّقت الولايات المتحدة نشاطاتها الدبلوماسية في ليبيا في عام 2014.

ولم تكشف سفارة الولايات المتحدة عن الشخصيات التي التقاها الدبلوماسي الأمريكي لكنها بينت أنه شدد على وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للأطراف الليبية لتخفيف حدّة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن قلق بلاده إزاء الخسائر في أرواح المدنيين داعيا جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأكد تدعم الولايات المتحدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قُدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزّز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين مضيفا لن تدخر الولايات المتحدة أية جهود للعثور على مرتكبي الهجمات ضدّ الموظفين الأمريكيين في بنغازي وتقديمهم إلى العدالة، ضمن الشراكة الأمريكية الليبية لدحر الإرهاب.

وأكد جوشوا أن السفارة الأمريكية تدعو القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى إنهاء الأعمال العدائية الحالية، ودعم حل سياسي للصراع، وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا.





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