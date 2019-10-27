ليبيا على أجندة مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

أعلن رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر انطلاق اجتماعات مجموعة النواة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف إشينغر أنهم سيناقشون التعاون الإقليمي في مجال الأمن والأوضاع في ليبيا والموقف في منطقة القرن الإفريقي والتحديات الأمنية المشتركة عربيا وإفريقيا وتغيرات المناخ.

ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ويشارك فيه مسؤولون وصانعو قرار رفيعي المستوى ووزراء.

وتكمن أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام، وخلال تصنيفها الجديد وضعت جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر ميونيخ للأمن في مرتبة أهم مؤتمر من نوعه في العالم.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن كان قد انعقد للمرة الأولى عام 1963 وسمي آنذاك بـ” اللقاء الدولي لعلوم الدفاع”.

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