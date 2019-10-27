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لوزون “مراقبا وممثلا” لليهود الليبين في مجلس الشيوخ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى رافاييل لوزون رئيس الجالية اليهودية الليبية دعوة من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة محمد الهوش رسالة للمشاركة في صياغة دستور جديد لليبيا.

وصرح لوزون لصحيفة جيروزاليم بوست أنه سيكون ممثلًا يهوديًا رسميًا في مجلس الشيوخ الليبي وقادرًا على تقديم اقتراحات في عملية كتابة دستور جديد في ليبيا.

و تنص رسالة الهوش التي ترجمها لوزون على أن الدعوة جاءت جزءا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في الدولة وتخفيف معاناة المواطنين وعلى أساس العلاقة مع رافائيل لوزون نجد أنه من المهم أن نعطيه وظيفة مراقب وممثل عن اليهود الليبيين في مجلس الشيوخ الليبي.

وقال لوزون إن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها يهودي هذا الدور في ليبيا ويصف تعيينه بأنه تاريخي مشيرا إلى أن اليهود في الحكومة نادرون في البلدان الإسلامية عمومًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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