لوزون “مراقبا وممثلا” لليهود الليبين في مجلس الشيوخ

تلقى رافاييل لوزون رئيس الجالية اليهودية الليبية دعوة من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة محمد الهوش رسالة للمشاركة في صياغة دستور جديد لليبيا.

وصرح لوزون لصحيفة جيروزاليم بوست أنه سيكون ممثلًا يهوديًا رسميًا في مجلس الشيوخ الليبي وقادرًا على تقديم اقتراحات في عملية كتابة دستور جديد في ليبيا.

و تنص رسالة الهوش التي ترجمها لوزون على أن الدعوة جاءت جزءا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في الدولة وتخفيف معاناة المواطنين وعلى أساس العلاقة مع رافائيل لوزون نجد أنه من المهم أن نعطيه وظيفة مراقب وممثل عن اليهود الليبيين في مجلس الشيوخ الليبي.

وقال لوزون إن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها يهودي هذا الدور في ليبيا ويصف تعيينه بأنه تاريخي مشيرا إلى أن اليهود في الحكومة نادرون في البلدان الإسلامية عمومًا.

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