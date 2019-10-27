استمرار تنفيذ إزالة العشوائيات في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتواصل الحملة الأمنية الموسعة، التي أطلقتها الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابعة للقيادة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مناطق مدينة بنغازي.

الحملة شملت المخالفين للقانون، إضافة إلى إزالة العشوائيات والعوائق والمباني المخالفة، الموجودة على الطرقات العامة والفضاءات المملوكة للدولة.

وقـام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي، بإزالة العشوائيات بمنطقة أرض أقريش وامتداد شارع البث المعروف بالمنطقة، بعد إخطارهم بشكل مسبق.

وداهم عناصر مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي، مخازن لبيع التبغ بالجُملة وبما يسمي “المعسل” بسوق الوحده العربية ” سوق المصرية “، بعد ان تبيّن أن أصحاب هذه المخازن يقومون ببيع التبغ الفاسد ومنتهي الصلاحية، وعليه تمت مُصادرته وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي نفس السياق، داهم عناصر مكافحة الظواهر ، مخازن لبيع التبغ بالجُملة وبما يسمي “المعسل” بسوق الوحده العربية “سوق المصرية”، بعد أن تبيّن أن أصحاب هذه المخازن يقومون ببيع التبغ الفاسد ومنتهي الصلاحية، وعليه تمت مُصادرته وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

كما قام عناصر الجهاز بمصادرة السلع التموينية المعروضة على الطريق العام بسوق الوحدة العربية ” سوق المصرية ” المُصادرة جاءت بعد ما تم إخطارهم بشكل مُسبق بشأن مخالفتهم للقوانين واللوائح وعدم استجابتهم للنداءات المتكررة .

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