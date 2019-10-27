صالح يؤكد على دور الجامعات في نهضة البلاد

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعا مع مجلس جامعة عمر المختار بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز ووكيل وزارة التعليم العالي فاطمة الغالي ورئيس جامعة عمر المختار عبدالمطلوب بوفروة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع (القبة – درنة) إلى جانب عُمداء الكليات ومدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أن صالح تحدث خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة عن أهمية المؤسسات التعليمية والدور الكبير الذي تقوم به الجامعات للمساهمة في بناء ونهضة الدولة.

وأكد الحاضرون أن جامعة عمر المختار هي بيت خبرة حيث عقدت العديد من الورش والندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج الجامعة والتي خرجت بنتائج ايجابية تخدم المجتمع في مختلف التخصصات، كما طرح الحاضرون الكثير من الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تخدم وتحافظ وتطور من سير العملية التعليمية..

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