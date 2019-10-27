على هامش قمة سوتشي.. خارجية المؤقتة تقيم ندوة حول الأزمة الليبية

نظمت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بالتعاون مع المركز الدولي للاستشارات وريادة الأعمال ندوة حول (الأزمة الليبية وانعكاساتها على الاقتصادات الافريقية والعالم وسبل حلها) وذلك على هامش اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي .

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه حضر الندوة وزير الخارجية عبدالهادي الحويج ومدير المركز الدولي للاستشارات وريادة الأعمال والمستشار الخاص لرئيس جنوب أفريقيا وعدد من الشخصيات.

وخلال هذه الندوة قدم الحويج شرحاً وافياً حول آثار الأزمة الليبية على الاقتصادات الافريقية والعالم وسبل حلها كما قدم عرضا للجهود المبذولة من قبل مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومحاربة كافة أشكال الإرهاب الذي يهدد امن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى عرض شريط وثائقي يتعلق بالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لحكومة الوفاق، كما تم خلال الندوة توزيع ملفات متكاملة تحتوي على وثائق توضح رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس والإجراءات القانونية التي دفعت القوات المسلحة العربية الليبية للتحرك لتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية.

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