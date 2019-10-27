المستشار صالح يثني على دور الجامعات في نهضة الدولة

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أهمية المؤسسات التعليمية، والدور الكبير التي تقوم به الجامعات للمساهمة بكل ما لديها من إمكانيات علمية في بناء ونهضة الدولة.

جاء ذلك خلال حضوره أمس بمدينة البيضاء، إلى جانب نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة، اجتماعا لمجلس جامعة عمر المختار .

من جانبه أثنى رئيس الجامعة، على مجلس النواب، بإصداره قانون الجامعات، موضحا أن جامعة عمر المختار تسعى دائما إلى المحافظة على سير واستمرار العملية التعليمية، والرقي بالمستوى العلمي المطلوب.

هذا كما طرح الحاضرون الكثير من الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تخدم سير العملية التعليمية وترتقي بها.

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