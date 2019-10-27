كارينس: تم القضاء على 25% من مقاتلي داعش في ليبيا

قال مدير الشؤون العامة في القيادة الأمريكية في إفريقيا، كريس كارينس، إن أفريكوم راقبت الوضع في ليبيا، بسبب مخاوف من تحوله إلى حرب أهلية، تستغلها الجماعات الإرهابية وخاصة داعش للنمو والتجنيد، وخلق فوضى إضافية.

وأضاف كارينس في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا، أن خمسة وعشرين بالمائة من إرهابيي داعش في ليبيا قتلوا في أربع غارات نفذتها أفريكوم في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع، لمنع ليبيا من أن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.

وأوضح كارينس أن الأرقام تشير إلى أن أقل من مئة وخمسين مقاتلا من داعش موجودون في ليبيا تم استبعاد ثلاثة وأربعين منهم بشكل دائم، بحد تعبيره.

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