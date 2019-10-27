ورشة عمل في الأزهر لأئمة من ليبيا حول خطر الإرهاب

أقميت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالعاصمة المصرية القاهرة، ورشة عمل لستين إماما وخطيبا وواعظا ليبيا حول خطر الإرهاب على الأوطان.

وتناولت الورشة الإرهاب والتطرف وخطورته على المجمتع، والحد من انتشاره، وكيفية القضاء عليه فكريا، عبر تأهيل الأئمة والخطباء الليبيين على يد مختصين من علماء الأزهر الشريف، الذي يتصدى لهذه الجماعات الإرهابية على مستوى العالم الإسلامي .

من جانبه قال رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الشيخ أكرم الجراري، إن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن جهود الأزهر الشريف لتصحيح الخطاب الديني، والتعريف بمنهج الوسطية والاعتدال.

هذا وشملت ورشة العمل زيارة مركز الأزهر العالمي لمكافحة التطرف والفتوى الإلكترونية، ضمن برامج الدورة التدريبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا