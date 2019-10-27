منع دخول شحنة سمن تركية إلى مصراتة

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، الأحد، رفض دخول شحنة موردة نوع سمن نباتي منشأها تركيا.

واوضح المركز، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) ان علامة السلعة التجارية هي (فيتا) وكميتها 15 كرتونة. وأرجع رفض السلعة التي وصلت عبر نقطة ميناء مصراتة البحري إلى أنخفاض الحجم الذي يشغله المنتج من السعة المائية.

من جهة أخرى، أعلن المركز ضبط مخالفات في محلات المواد الغذائية ببلدية القرضة الشاطئ (منطقة تامزاوة)، مشيرا إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحتوي على ألوان محظورة ولفت إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين حاملي جنسية أجنبية، وسوء النظافة العامة في بعض المحلات.

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