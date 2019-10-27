منظمة حقوقية تقدم هذه النصائح للمواطنين في مناطق الاشتباكات

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين في مناطق الاشتباكات إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، سواء عند القصف العشوائي أو في حالة وقوع منزلك في نطاق منطقة اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأوضحت اللجنة أن أهم الإرشادات تتمثل في عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة كالشوارع والمزارع وعلي الأسطح والشرف ” البلكونة ” على أن يرتدي الصحفيين الخوذ وواقيات الرصاص اللازمة وتجنب البقاء أو الجلوس أو النوم في الغرف المطلة على أماكن الاشتباك وإذا كان منزلك من طابقين أو أكثر تجنب التواجد في الطابق الأخير الواقع تحت سطح المنزل مباشرة لاحتمالية اختراقه بأي مقذوف .

وأضافت اللجنة لمن هو قاطن في منزل من عدة طوابق أو طابق واحد، فإن أفضل مكان للاحتماء هو أسفل الدرج المؤدي للطابق الأعلى أو إلى السطح إذا كان لا يطل علي جهة الاشتباكات ودعت اللجنة المواطنين لوضع شريط لاصق علي شكل حرف x على الأبواب والنوافذ الزجاجية لتفادي تطاير الزجاج في حالة وقوع انفجار بحيث ينقسم الزجاج في حالة كسره إلى قطع كبيرة وليست صغيرة تسبب ضرر كالشظايا .

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