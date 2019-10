التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج مع الرئيس/ ساسو انغيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وذلك على هامش مشاركته في اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية دور الإتحاد الأفريقي في حل مشاكل القارة الأفريقية. وخاصة الأزمة التي تمر بها بلادنا

وسلم الحويج للرئيس ملفاً يوضح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.

The post الحويج يلتقي رئيس الكونغو في برازافيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية