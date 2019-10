رئيس البرلمان يجتمع مع وزير التعليم بجامعة عمر المختار

اجتمع رئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح”، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات “عبدالرحمن الأحيرش” ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة (د.فوزي بومريز)، صباح السبت بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء.

وتحدث صالح عن أهمية المؤسسات التعليمية والدور الكبير التي تقوم به الجامعات للمساهمة بكل ما لديها من إمكانيات علمية في بناء ونهضة الدولة، كما أكد الحاضرون أن جامعة عمر المختار هي بيت خبرة حيث ان الجامعة قد عقدت العديد من الورش والندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج الجامعة والتي ظهرت بنتائج كبيرة وايجابية تخدم المجتمع في مختلف التخصصات ، كما طرح الحاضرون الكثير من الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تخدم وتحافظ وتطور من سير العملية التعليمية..

