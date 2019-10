حالة الطقس في ليبيا الأحد 27 أكتوبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرص هطول أمطار جيدة من حين لآخر وقد تكون غزيرة على بعض مناطق جنوب غرب البلاد، مع تأثرها بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مصحوب بتبريد مناسب.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الأحد، إلى بقاء الطقس مستقر نسبيًّا على باقى المناطق، في حين تتسبب الأمطار في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق البلاد بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

هطول أمطار جيدة من حين لآخر تصحبها خلايا رعدية، وقد تكون غزيرة على مناطق محدودة؛ ما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وتشكل السيول وجريان بعض الأودية مع تكون الضباب على بعض مناطق الجبل الغربي. والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، لتصل إلى 30 درجة مئوية على سرت.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى امساعد ـ الواحات ـ مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30، بينما تكون بين 21 و25 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على بعض مناطق الجفرة والحمادة وأوباري وغات. والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية.

