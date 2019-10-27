جامعة سبها تحتفل بتخريج الدفعة الـ40

احتفت جامعة سبها بتخريج الدفعة الــ 40 من طلابها والتي ضمت 650 طالبا وطالبة عن فصل الخريف.

وأقيمت احتفالية داخل أروقة مركز اللغات بالجامعة بحضور عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلبة الخريجين، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطلبة والمهتمين، وتخلل الحفل تكريم جميع الوكلاء الذين مروا على جامعة سبها منذ إنشائها وحتى اليوم، والذين شغلوا منصب نائب رئيس الجامعة كما قاموا بتكريم الخريجين .

يشار إلى أن جامعة سبها قد خرّجت 24 ألف طالب، منذ افتتاحها من مختلف كلياتها البالغ عددها 18 كلية و يتراوح عدد طلابها ما بين 13 و 15 ألف طالب كما يبلغ كادرها التعليمي قرابة 1200 عضو هيئة تدريس من حملة المؤهلات العلمية العليا.

يذكر أن جامعة سبها تأسست في العام 1976 كفرع تابع لجامعة طرابلس، لتستقل عام 1983، وكان أول رئيس لها الدكتور محمد المدني الحضيري.

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