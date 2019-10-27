تونس وألمانيا تبحثان الأوضاع في ليبيا

يبحث وزير خارجية التونسيخميس الجهيناوي مع نضيره الألمانيهايكو ماسعددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن ماس يبدأ اليوم الاحد زيارة لتونس تختتم غدا الاثنين لبحثالوضع في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان الجهيناوي، أكد على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، في الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والعودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات، حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.

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