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الحويج : سلمنا رئيس الكونغو ملف يوضح رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – على ضوء مشاركته في اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج بساسو انغيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى المعنية بليبيا.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التأكيد على أهمية دور الإتحاد الأفريقي في حل مشاكل القارة الأفريقية وخاصة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وثم تسليم رئيس الكونغو ملفاً يوضح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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