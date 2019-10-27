البرلمان العربي يقر مشروع قرار بشأن ليبيا

أقر اليوم الأحد مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه الأولفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربيمشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إحالة مشروع القرارإلى اللجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس القادم.

عقد مكتب البرلمان العربي أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه الذي عقد بحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والهامة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي، حيث أقر عدداً من مشاريع القرارات وأحالها إلى اللجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس القادم، ومنها: مشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، ومشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية بالسعودية، ومشروع قرار بشأن دعم مصر والسودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض أيضاً تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في العراق لبنان، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة.

كما استعرض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020 م، وناقش مكتب البرلمان العربي أيضاً عدداً من مشاريع القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

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