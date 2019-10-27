أسعار الذهب في ليبيا الأحد 27 أكتوبر

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأحد) ، استقرار بأسعار أمس ، سجل عيار 21 مبلغ 59.14 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى

عيار 24 67.58 دينار $48.39

عيار 22 61.95 دينار $44.36

عيار 21 59.14 دينار $42.34

عيار 18 50.69 دينار $36.29

عيار 14 39.42 دينار $28.23

عيار 12 33.79 دينار $24.20

أوقية الذهب 2,102 دينار $1,505

جنيه الذهب 473.10 دينار $338.75

كيلو الذهب 67,584 دينار $48,392

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