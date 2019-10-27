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محتجون في البيضاء: “وزارة الشؤون الاجتماعية تهمشنا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم منتسبو جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة البيضاء وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية احتجاجا على التهميش الذي يتعرضون له من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة.

وقال المحتجون إنهم يتعرضون للتجاهل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حيث لم يتمكنوا من مقابلة الوزيرة المكلفة في الحكومة المؤقتة فتحية حامد، مطالبين خلال وقفتهم الاحتجاجية بتغيير إدارة شؤون المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال المتظاهرون إن هذه المطالب تمثل جمعية الحرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي إرادة جبل لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجبل الأخضر، والاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في بالجبل الأخضر وشارك في الوقفة الاحتجاجية اتحاد عمال ليبيا بالجبل الأخضر وحراك شباب الجبل الأخضر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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