تطورات الأزمة الليبية محور زيارة وزير خارجية ألمانيا في تونس

يبدأ وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، زيارة إلى تونس اليوم، تستمر يومين، يبحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها السبت، إن الزيارة تأتي في إطار جولة في منطقة شمال إفريقيا، وستكون مناسبة لوزيري خارجية البلدين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الألماني خلال زيارته عددا من المسؤولين التونسيين، كما سيكون له مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في أعقاب زيارته الي تونس صباح يوم الاثنين المقبل.

