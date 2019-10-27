بلدية بنغازي تبحث معالجة أسباب الحوادث المرورية

التقى اليوم الأحد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع مُدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزير عمر.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة تنفيذ عدد من الإجراءات والأعمال المتعلقة بمُعالجة أسباب كثرة الحوادث المُرورية في الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع ) حيث تم الاتفاق على البدء في تركيب الحواجز الإسمنتية في منتصف الطريق بين الاتجاهين والأسوار المرنة على جانبي الطريق، والعمل على تركيب أجهزة مراقبة السرعة للمركبات الألية، إضافة إلى تركيب العواكس المرورية الأرضية والإشارات المرورية على جانبي الطريق وتخطيط الطريق بالكامل، وإغلاق المداخل الغير معتمدة على جانبي الطريق، كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات العامة والخاصة التي قامت بفتح مقراتها على جانبي الطريق بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات العلاقة.

وتم الاتفاق على تكثيف تواجد أفراد قسم المرور التراخيص في الطُرق والمُفترقات لحل اختناقات السير والعمل على سرعة تركيب الإشارات المرورية في المُفترقات .

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