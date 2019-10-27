شكري يستعرض مع مسؤول أممي الرؤية المصرية للملف الليبي

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة”روزمارى دى كارلو” وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وذلك على هامش مشاركته في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو.

شكري تطرق خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية المصرية إلى أهمية اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة خلال العام الجاري ومساهمتها بتأكيد الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الاستقرار في أماكن النزاعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك بليبيا.

ومن جانبها حرصت وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام التعرف على رؤية شكري بالنسبة لعدد من القضايا الاقليمية على رأسها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان.

وإستعرض شكري بدوره المستجدات المتعلقة بتلك الموضوعات والرؤية المصرية وعناصر ومحددات الموقف المصري تجاهها.