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بن عثمان يتوعد الجيش وأنصار النظام السابق

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توعد رئيس مؤسسة كوليام للأبحاث نعمان بن عثمان بسحق الجيش الذين وصفهم بـ”القرامطة” وأنصار النظام السابق الذين وصفهم بـ”الأزلام”.

وقال بن عثمان في تغريدة له بموقع “تويتر” ردا على أحد متابعيه من جبل نفوسه الذي قدم له التحية بالقول“بارك الله فيك عزيزي وبارك الله في كل الأمازيغ الأحرار وفي كل تضحياتكم” مضيفا “أنا لا اتخذ موقف من أجل القرامطة، لان القرامطة والأزلام حكمهم عندي هو سحقهم وكسر شوكتهم حتى يعودوا الى زرايب العبيد وتقوم الدولة، مشكلتنا في الرعاع والرخاص والمنافقين اللي في صفنا، خليهم يتعروا“.

https://twitter.com/nbenotman/status/1187849332302794755

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • واضح انك معتوه ومختل عقليا ومكانك الطبيعى قرقارش انظر نفسك فى المرآة ستجد راس حمار بن خرفان مع الاعتذار للحمير فتشبيهك بهم فيه ظلم لهم فهم لهم فائدة للناس اما انت جرذ دورك ضار وقد تكون صرصار اذا لم تقبل تكون فأر فالقرموط هو ابوك وكمان شرموط اما امك فداعرة ميبونة ربتك فى خيام النكاح على الخسة والعمالة وستعيش صرصار لتسحق تحت نعال الشرفاء وتبعث كلب من كلاب النار

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  • تعبان بن خرفان فقد عقله وبعد ان فقد وظيفته ككلب مسعور يغرف الدولارات اصابه السعار ويتطاول على الجميع واصبح موضع سخرية الجميع اراد الله له سوء الخاتمة حتى لو تصالح الليبين جميعا يوما فكلهم سيلفظوا هذا المهبول ويعاملوه كالكب الاجر

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