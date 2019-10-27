بن عثمان يتوعد الجيش وأنصار النظام السابق

توعد رئيس مؤسسة كوليام للأبحاث نعمان بن عثمان بسحق الجيش الذين وصفهم بـ”القرامطة” وأنصار النظام السابق الذين وصفهم بـ”الأزلام”.

وقال بن عثمان في تغريدة له بموقع “تويتر” ردا على أحد متابعيه من جبل نفوسه الذي قدم له التحية بالقول“بارك الله فيك عزيزي وبارك الله في كل الأمازيغ الأحرار وفي كل تضحياتكم” مضيفا “أنا لا اتخذ موقف من أجل القرامطة، لان القرامطة والأزلام حكمهم عندي هو سحقهم وكسر شوكتهم حتى يعودوا الى زرايب العبيد وتقوم الدولة، مشكلتنا في الرعاع والرخاص والمنافقين اللي في صفنا، خليهم يتعروا“.

https://twitter.com/nbenotman/status/1187849332302794755

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