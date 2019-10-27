وصول وزير الخارجية الألماني والمبعوث الأممي إلى زوارة

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي غسان سلامة اليوم الأحد إلى ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لبلدية زوارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزيارة لم يعلن عنها «لدواع أمنية»، مشيرة إلى أن «ماس يعتزم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

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وبدأ السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا زيارة إلى زوارة «للتنسيق في الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني إلى مدينة زوارة»، وفقًا للصفحة الرسمية للبلدية على «فيسبوك».

وتقود برلين جهودًا دولية لاستضافة مؤتمر لحل الأزمة الليبية كانت قد دعت إليه مجموعة الدول السبع الكبار في سبتمبر الماضي.

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