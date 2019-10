البرلمان العربي يناقش قرار لدعم العملية السياسية في ليبيا

عقد مكتب البرلمان العربي، اليوم الأحد، أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأفاد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، «بأن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والهامة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي».

وأقر عدداً من مشاريع القرارات التي أحالها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 أبرزها مشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في دولة ليبيا.

وتناول البرلمان سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، كما استعرض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020 م. وناقش مكتب البرلمان العربي أيضاً عدداً من مشاريع القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

