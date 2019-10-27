محلل عسكري: هذه مكاسب “الجيش” اللوجيستية من سيطرته على “اليرموك”

أكد المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني تعقيباً على سيطرة الجيش على معسكر اليرموك أن ” المعسكر يعد أكبر المعسكرات الليبية في العاصمة من حيث المساحة وأهمها من حيث الموقع اللوجستي”.

وأضاف الترهوني، في تصريحات صحفية، أن “معسكر اليرموك هو حلقة الوصل الكبرى بين نقاط الهجوم والدفاع، لدى قوات الوفاق”.

وتابع أن “تمركز الجيش في معسكر اليرموك تمكنه من الهجوم المباشر على محوري الخلاطات وصلاح الدين حيث يقع مبنى الجوازات ما يعد سيطرة على النقطة الفاصلة لمحاور عين زاره ووادي الربيع والخلاطات”.

وكان الجيش الوطني قد أعلن سيطرتها الكاملة على معسكر اليرموك ومحطيه، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتقدم القوات المسلحة لما بعد المعسكر.

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