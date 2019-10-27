فرنسا تدعو ليبيا للمشاركة في “طموح إفريقيا”

دعت السفارة الفرنسية في ليبيا كافة الشركات والمؤسسات العامة المعنية بالنشاط الاقتصادي للمشاركة في أعمال منتدى طموح إفريقيا الذي سيعقد في بارس خلال يومي 30-31 من أكتوبر الجاري.

وتسعى الحكومة الفرنسية بهذه الدعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ليبيا لاسيما أن لها شركات عملاقة تعمل في الساحة الليبية في مجالات الطاقة والاتصالات، حيث تهدف فرنسا لتطوير النشاطات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وكانت باريس قد نجحت في جمع 1000 مشارك في الدورة الماضية.

وفي سياق منفصل، شاركت ليبيا قبل أيام في اجتماعات القمة الروسية- الأفريقية في مدينة سوتشي الروسية واتفقت إثرها على توريد مليون طن من القمح الروسي، بالإضافة إلى دراسة آفاق التعاون مع موسكو اقتصاديا لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، وبناء محطة للطاقة.

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