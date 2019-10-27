في لقائه مع صنع الله.. وزير البترول المصري يعلن عودة الشركات المصرية لليبيا

التقى رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والشركات المصرية.

وأكد الملا، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري، مؤكدًا تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة الى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

ومن جانبه اطلع صنع الله، الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الانتاج النفطي والغازي في ليبيا، داعيا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية، كما أثنى صنع الله على شركة بتروجيت الحكومية التي سبق وأن قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليته في العقد الماضي.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا، ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.

يشار إلى أن زيارة صنع الله، تأتي في إطار عدد من الجولات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وكبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، وهذا للإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

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