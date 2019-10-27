قيادي عسكري: قوات الجيش تستعد لخوض عملية واسعة في طرابلس

كشف قيادي عسكري بارز في الجيش الوطني الليبي إن الوحدات العسكرية المتمركزة في ضواحي طرابلس تستعد لخوض عملية واسعة وكبيرة في الأيام المقبلة ضد الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وكان اللواء 73 مشاة قد كشف عن قيام وحداته العسكرية بعملية كبيرة تحت مسمى عملية شهداء الـ73، بعد وضع الخطه الكاملة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مقطع فيديو أكدت خلاله سيطرة الوحدات العسكرية على أجزاء واسعة من معسكر اليرموك، مشيرة إلى تقدمها لما بعد المعسكر.

كما نشرت الشعبة صورا جوية تظهر استهداف مدفعية الجيش الوطني لتمركزات تابعة للوفاق.

وأعلن الجيش الوطني السيطرة على مواقع جديدة بضواحي العاصمة طرابلس، وكان المركز الاعلامي اللواء 73 مشاة، أكد وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة، إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، والتي نفذت أولى مهامها بالسيطرة على اخر المواقع في منطقة الاحياء البرية والكزيرما.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي