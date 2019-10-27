القبض على خاطف تحرش بطفل في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأحد، القبض على شخص «خطف طفلا واحتجزه لإتيان أعمال شهوانية».

ووفق مكتب العلاقات العامة بالمديرية ففقد «وردت اشارة لغرفة السيطرة مفادها وجود طفل يصرخ داخل سيارة بدائرة مركز شرطة عين زارة». وأشار إلى أن «الفاعل لاذ بالهروب خلال انتقال رجال الامن لمكان الطفل، مخلفاً وراءه هاتفه الذي سقط منه أثناء فراره».

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و«بجمع المعلومات من السيارة والهاتف جرى التوصل لهوية الفاعل و القي القبض عليه»، وفق المديرية، و«اعترف المتهم بجرمه التحقيق، إذ صور الطفل عاريا اثناء قيامه بالتحرش به». واتخدت الاجراءات بشأنه وأحيل للنيابة العامة.

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