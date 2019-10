برلماني: روسيا رفضت التعاون مع ” الوفاق” لدعمها الإرهاب

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب، أن ” روسيا أدركت حقيقة الصراع والأزمة الليبية عقب عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في أبريل الماضي، لتحرير طرابلس من الإرهابيين”.

وأوضح مغيب، في تصريحات صحفية له، أن “موسكو غيرها كانت لديها صورة مغلوطة عن الأوضاع في ليبيا لكن سرعان ما تم تغيير وجهة نظرها عقب انضمام شخصيات تنتمي لتيارات متطرفة في صفوف حكومة طرابلس، بالإضافة إلى وجود عناصر من تنظيم داعش في المليشيات المؤيدة لحكومة السراج غير الدستورية”.

وأكمل، روسيا رفضت التعاون مع حكومة الوفاق الداعمة للإرهاب، حيث رأت أن ليبيا ما زالت تحت البند السابع، وأن هناك حظراً على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهي حجة لرفع الحرج”.

