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قيادي بالقوة المتحركة يكشف عن اخر التطورات والتوافق على هذا الأمر لإنهاء معركة طرابلس

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث باسم ما يعرف بـ”القوة الوطنية المتحركة” التابعة للمجلس الرئاسي سليم قشوط آخر التطورات الميدانية في طرابلس حيث شهدت محاور القتال هدوء حذر مع وجود إشتباكات عنيفة ببعض المحاور خاصة الأحياء البرية.

قشوط أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن غرفة العمليات التابعة للرئاسي دخلت لمرحلة جديدة مع وجود الإستعدادات الكاملة والأسلحة النوعية.

ولفت إلى أنه تم التوافق على إمداد مسلحي الوفاق بالأسلحة النوعية مع وضع ترتيبات كبيرة جداً لإنهاء ماوصفه بـ”الصراع جنوب طرابلس” خاصة في ظل الأحوال الجوية التي تعيق الطيران الحربي أو المسير بمحاور القتال مما شجع قوات الوفاق على هذه المهمة حسب قوله.

  

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كل مايقال على قناة الخرفان اوهام لرفع معنويات المليشيات المنهارة فالتفوق الكاسح لسلاح الجو الليبى لاقبل لهم به والعبرة ليست بالسلاح بل بالمقاتل الذى يجيد استخدام السلاح وهذا الكلام قالوه من قبل والمعركة الكبرى والوصول لترهونة والجفرة وحدث العكس تقدم الجيش الوطنى الذى لم يستخدم قوته كلها بعد رغم صرخرات واستغاثة المليشيات والهزيان الذى نراه بينما الجيش الوطنى لم يطلب بعد مساندة مباشرة للاشقاء فى مصر ولو حدث ذلك ستروا قوات ضخمة تسد عين الشمس وقادرة على السيطرة على كل المناطق الممتدة من سرت وحتى زوارة وتطهيرها وتسليمها للجيش الوطنى الليبى وتعود الى قواعدها مرة اخرى ولاى ننسى ان الجيش المصرى كان فى طليعة تحرير الكويت وسحق الارهابيين فى سيناء لم تسمع عن عملية واحدة منذ شهرين لا تعيشوا فى اوهام فامن ليبيا من امن مصر وهى تدعم جيش الكرامة الذى يحظى بتاييد شعبى جارف ضد مليشيات مجرمة خائنة للوطن وعميله لقطرائيل

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  • اى اسلحة نوعية ياحمار الم يحارب جيش الكرامة فى بنغازى باعداد قليلة واسلحة قديمة فى مواجهة مليشيات كانت بالالاف وتحصل على احدث الاسلحة بدعم قطرى ومع ذلك تم سحق الارهابروالوضع اليوم افضل للجيش ولديه سيادة جوية مطلقة تستطيع سحق وتدمير اى مخازن اسلحة وتحقيق النصر اما المليشيات فتعيش فى اوهام ساذجة مثل شوية صراصير تتصور انعا تستطيع قطع الطريق ونست حجمها وان السيارت تمر فوقها وتسحقها حتى لوقاموا بعملية نوعية بالاستعانة بالفئران اكبر منها شوية والنتيجة تعرفونها انتم طبعا سحق ودعك ياهووووووه

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