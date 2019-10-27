اجتمع مصطفى صنع الله رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري و كبار المسؤولين بالوزارة .

وأكد ا الملا على اهمية تعزيز التعاون الليبي المصري مؤكدًا تطلع الشركات المصرية الى تعزيز التعاون المشترك، وقد اكد الوزير أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة الى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

ومن جانبه اطلع رئيس مجلس الإدارة الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الانتاج النفطي والغازي في ليبيا، ودعا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية، كما أثنى صنع الله علي شركة بتروجيت الحكومية التي سبق وان قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

وهدف الاجتماع ايضاً الى مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية واعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.وقد حث رئيس المؤسسة الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة الى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار عدد من الجولات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وكبار المسئوولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، وهذا للإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

The post وزير البترول المصري: هناك تعليمات للشركات المصرية للعودة إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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