مديرية أمن بئر الأشهب تخرج 240 شرطياً ضمن دفعة “عمر المختار”

ليبيا – أعلنت مديرية أمن بئر الأشهب أمس السبت تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي المديرية والتي أطلق عليها “دفعة عمر المختار” البالغ عددهم 240 خريج.

حفل التخريج حضره بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بئر الأشهب ممثلين عن جهات عسكرية وأمنية وإجتماعية ومدنية إضافة الى أهالي بئر الأشهب وأولياء أمور الخريجين.

هذا وتخلل الحفل عروض عسكرية بالكراديس وموسيقى الشرطة إضافة الى كلمات الضيوف وكلمة مدير أمن بئر الأشهب ومدير أمن امساعد ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية ومنطقة طبرق العسكرية والمجلس التسييري بئر الأشهب.

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