لجنة الدفاع بالبرلمان تتهم الرئاسي بدعم التنظيمات الإرهابية

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من وصفتهم بـ “الدول الحليفة في الحرب على الإرهاب”، الأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عن اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، ” نطالب الأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وما فيها من أسماء مثل أبو عبيدة الزاوي المرافق للسراج في زيارته الأخيرة بما يثبت تواطؤ السراج في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها”، متهمة في الوقت ذاته المجلس الرئاسي بتقديم دعم لا محدود للتنظيمات الإرهابية متمثلا في اصطحاب قادة القاعدة وداعش في الزيارات الدولية.

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت في وقت سابق بمشاركة شعبان هديّة الملقب بـ “أبي عبيدة الزاوي” ضمن وفد حكومة الوفاق في فاعليات القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي.

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