مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يمنع دخول شحنة سمن نباتي تركية إلى مصراتة

ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد عن رفض دخول شحنة موردة نوع سمن نباتي منشأها تركيا.

مركز الرقابة على الأغذية أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن علامة السلعة التجارية هي (فيتا) وكميتها 15 كرتونة حيث تم رفضها بعد وصولها عبر نقطة ميناء مصراتة البحري بسبب إنخفاض الحجم الذي يشغله المنتج من السعة المائية.

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ومن جهة أخرى أعلن المركز ضبط مخالفات في محلات المواد الغذائية ببلدية القرضة الشاطئ (منطقة تامزاوة)، مشيراً إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحتوي على ألوان محظورة.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين حاملي جنسية أجنبية وسوء النظافة العامة في بعض المحلات.

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