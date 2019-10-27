بعد جولة خارج البلاد.. السراج يصل زوارة

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، إلى مطار زوارة، بعد جولة استغرقت خمسة أيام شملت روسيا واذربيجان.

وكان في استقبال السراج ووزير الخارجية محمد سيالة الدي كان برفقته، عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة الكبري ولفيف من الشخصيات العامة بالمدينة.

وشارك السراج في قمة روسيا -افريقيا التي عقدت على مدى يومين في مدينة سوتشي بحضور أكثر من 40 دولة افريقية بالإضافة إلى روسيا

كما شارك رئيس المجلس الرئاسي في القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 120 دولة.

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