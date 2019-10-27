الثني يفتتح مشاريع جديدة بمنطقة بالخاثر غرب طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح صباح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد عدد من المشاريع الجديدة في الفرع البلدي بالخاثر غرب طبرق.

وأكد الثني خلال كلمة ألقاها على أهمية مكاتب السجل المدني في كل المدن الليبية ومايقدمه من خدمات يومية يحتاجها المواطن ، لافتًا إلى أن هذا السجل المدني الجديد والذي تم إنشائه وتجهيزه بالكامل لخدمة المواطنين بالمنطقة .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته :”طالما نحن متواجدون في الحكومة علينا أن نقدم خدماتنا للمواطن قدر المستطاع ونحن قدرنا المسافات الشاسعة التي تتمتع بها ليبيا”.

وأشار الثني إلى أن كل الخدمات الإدارية والصحية وغيرها سوف نجعلها في استطاعة المواطن، مؤكدًا سعيهم خلال الفترة المقبلة لإنشاء نقاط إسعاف بين كل نقطة ونقطة مسافة 50 كيلو متر لكي نقدم الخدمات للجميع في كل الأوقات.

وقام رئيس مجلس الوزراء أيضًا بافتتاح محطة بالخاثر لتحلية المياه والتي تنتج 500 متر مكعب يومياً.

وأثنى الثني على التنفيذ ومتابعة مؤسسة الموارد المائية لتوفير محطات التحلية في كل المناطق من أجل توفير المياه المحلاة لكل المواطنين.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مستشفى بالخاثر القروي الذي تم تجهيزه وإنشائه بجودة عالية وتم تجهيزه بأحدث المعدات التي ستخدم سكان منطقة بالخاثر والمناطق المجاورة لها.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الصحة ووزير التعليم ووزير الداخلية ورئيس هيئة الكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية وعدد من الوكلاء وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري وأعضاء المجلس ورئيس الفرع البلدي بالخاثر.

يشار أن الفرع البلدي بالخاثر التابع للمجلس التسييري لبلدية طبرق يقع غرب طبرق بحوالي 40 كم .

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